По Крымскому мосту пустили первый пассажирский состав

Первый пассажирский состав проехал по Крымскому мосту после утреннего взрыва. Поезд Симферополь – Москва прошёл по мосту вечером в субботу, 8 октября.

Момент прохождения поезда. Видео © t.me / tavria_train

"Двухэтажный поезд № 28 Симферополь – Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП", — сообщили в компании "Гранд сервис экспресс".

Поезд отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Также согласно графику в 17:15 отправился поезд из Севастополя в Петербург. Вовремя поехали также поезда № 166 Симферополь – Москва, отправлением в 20:00, а также № 426 Симферополь – Кисловодск, отправлением в 20:30.