По Крымскому мосту пустили первый пассажирский состав
Крымский мост после приостановки движения пересёк первый пассажирский поезд
Первый пассажирский состав проехал по Крымскому мосту после утреннего взрыва. Поезд Симферополь – Москва прошёл по мосту вечером в субботу, 8 октября.
Момент прохождения поезда. Видео © t.me / tavria_train
"Двухэтажный поезд № 28 Симферополь – Москва проехал по Крымскому мосту. Он стал первым поездом, прошедшим через переправу после ЧП", — сообщили в компании "Гранд сервис экспресс".
Поезд отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Также согласно графику в 17:15 отправился поезд из Севастополя в Петербург. Вовремя поехали также поезда № 166 Симферополь – Москва, отправлением в 20:00, а также № 426 Симферополь – Кисловодск, отправлением в 20:30.
Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту вечером после ЧП, когда было проведено обследование полотна и конструкций. После этого Минтранс выдал разрешение на следование по транспортному переходу поездов.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
t.me / tavria_train