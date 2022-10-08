В Керчи рассказали о повреждениях из-за подрыва Крымского моста
В результате взрыва на Крымском мосту около 250 окон повреждено в десятках домов и социальных учреждениях Керчи, в том числе в детских садах и школах. Об этом рассказал мэр города Святослав Брусаков.
"Социальная сфера повреждена, жилой фонд. Предварительно заделали фанерой, плёнкой. [Повреждено] 250 окон. Где-то одно, где-то пять, где-то десять. По количеству зданий не скажу, точно речь идёт о десятках, в том числе о детсадах и школах. [Устраним] в кратчайший срок", — сказал он в беседе с ТАСС, уточнив, что стёкла были выбиты из-за утреннего ЧП на Крымском мосту.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате подрыва грузовика, по данным СКР, погибло три человека.
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ТАСС / Стрингер