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8 октября, 18:31

"Ювентус" проиграл "Милану" и опустился на восьмое место в таблице чемпионата Италии

"Красно-чёрные" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу на своём поле победили туринский "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца".

Россонери забили по голу в каждом из таймов. Отличились английский защитник команды Фикайо Томори и испанский хавбек Браим Диас.

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"Милан" набрал 20 очков и догнал лидирующих в турнирной таблице чемпионата Италии "Наполи" и "Аталанту". По дополнительным показателям команда Стефано Пиоли занимает третье место. У "Ювентуса" всего 13 очков, самый титулованный клуб страны идёт на восьмой позиции.

Чемпионат Италии по футболу

Серия А. Девятый тур

"Милан" – "Ювентус" – 2:0

Голы: Томори 45+1' (1:0), Диас 54' (2:0)

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ФК "Милан"

Роман Фейгин

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