"Ювентус" проиграл "Милану" и опустился на восьмое место в таблице чемпионата Италии

"Красно-чёрные" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу на своём поле победили туринский "Ювентус" со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца".

Россонери забили по голу в каждом из таймов. Отличились английский защитник команды Фикайо Томори и испанский хавбек Браим Диас.

"Милан" набрал 20 очков и догнал лидирующих в турнирной таблице чемпионата Италии "Наполи" и "Аталанту". По дополнительным показателям команда Стефано Пиоли занимает третье место. У "Ювентуса" всего 13 очков, самый титулованный клуб страны идёт на восьмой позиции.