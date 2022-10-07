В Италии пресекли вооружённое ограбление дома футболиста "Ювентуса"
Полиция пресекла попытку трёх вооружённых грабителей проникнуть на виллу аргентинского полузащитника туринского "Ювентуса" Анхеля Ди Марии в Турине. Об этом передаёт La Gazzetta dello Sport.
Инцидент произошёл накануне вечером. В тот момент в доме находились сам Ди Мария с семьёй, а также сербский нападающий "Ювентуса" Душан Влахович.
Тревогу подняли сотрудники частной охраны, заметившие преступников при помощи камер видеонаблюдения. Прибывшая на место происшествия полиция задержала одного из злоумышленников, двух других разыскивают. В результате никто из находившихся в доме не пострадал.
Ди Мария перешёл в "Ювентус" минувшим летом, подписав с итальянским клубом контракт на один год. Ранее он выступал за лиссабонскую "Бенфику", мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен". За сборную Аргентины хавбек провёл 121 матч, забив 24 гола.
ФК "Ювентус"