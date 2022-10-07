В Италии пресекли вооружённое ограбление дома футболиста "Ювентуса"

Полиция пресекла попытку трёх вооружённых грабителей проникнуть на виллу аргентинского полузащитника туринского "Ювентуса" Анхеля Ди Марии в Турине. Об этом передаёт La Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошёл накануне вечером. В тот момент в доме находились сам Ди Мария с семьёй, а также сербский нападающий "Ювентуса" Душан Влахович.

Тревогу подняли сотрудники частной охраны, заметившие преступников при помощи камер видеонаблюдения. Прибывшая на место происшествия полиция задержала одного из злоумышленников, двух других разыскивают. В результате никто из находившихся в доме не пострадал.