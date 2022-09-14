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14 сентября, 09:20

Дом футболиста "Баварии" Мюллера ограбили во время матча Лиги чемпионов с "Барселоной"

Неизвестные ограбили дом одного из лидеров мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера во время вчерашнего матча Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщается в твиттере Bayern & Germany.

В полиции подтвердили факт ограбления. У 33-летнего футболиста похитили драгоценности и наличные деньги на сумму свыше 100 тысяч евро. Ведётся расследование, личность преступников пока не установлена.

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Состоявшийся в Мюнхене матч "Баварии" и "Барселоны" завершился победой хозяев со счётом 2:0. Немецкий клуб дважды отличился в начале второго тайма: точными ударами отметились французский защитник Лукас Эрнандес и хавбек сборной Германии Лерой Зане.

"Бавария" набрала шесть очков и единолично возглавила турнирную таблицу группы С. В активе "Барселоны" и миланского "Интера" по три балла. Чешская "Виктория" пока идёт без очков.

Обложка ©

Getty Images / Alex Grimm

Роман Фейгин

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