Президент "Баварии" пошутил о Левандовском после победы над "Барселоной" в матче ЛЧ

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер пошутил о нападающем "Барселоны" Роберте Левандовском после очного матча команд во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий футбольный клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:0. Роберт Левандовский выступал за "Баварию" с 2014 по 2022 год. Этим летом польский игрок перебрался в каталонский клуб.

"Сегодня было видно, что у Роберта "Бавария" в сердце", — сказал Хайнер, смеясь.

Добавим, что "Бавария" дважды забила в начале второго тайма: точными ударами отметились французский защитник Лукас Эрнандес и хавбек сборной Германии Лерой Сане.

"Барселона", заметно укрепившаяся в межсезонье, не смогла взять реванш у мюнхенцев за серию поражений. Напомним, что в 2020 году каталонцы были разгромлены в четвертьфинале с унизительным счётом 2:8, а в минувшем сезоне дважды крупно уступили на групповой стадии (оба раза по 0:3).