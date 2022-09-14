Президент "Баварии" пошутил о Левандовском после победы над "Барселоной" в матче ЛЧ
Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер пошутил о нападающем "Барселоны" Роберте Левандовском после очного матча команд во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Немецкий футбольный клуб одержал домашнюю победу со счётом 2:0. Роберт Левандовский выступал за "Баварию" с 2014 по 2022 год. Этим летом польский игрок перебрался в каталонский клуб.
"Сегодня было видно, что у Роберта "Бавария" в сердце", — сказал Хайнер, смеясь.
Добавим, что "Бавария" дважды забила в начале второго тайма: точными ударами отметились французский защитник Лукас Эрнандес и хавбек сборной Германии Лерой Сане.
"Барселона", заметно укрепившаяся в межсезонье, не смогла взять реванш у мюнхенцев за серию поражений. Напомним, что в 2020 году каталонцы были разгромлены в четвертьфинале с унизительным счётом 2:8, а в минувшем сезоне дважды крупно уступили на групповой стадии (оба раза по 0:3).
"Бавария" набрала шесть очков и единолично возглавила турнирную таблицу группы С. В активе "Барселоны" и миланского "Интера" — по три балла. Чешская "Виктория" пока идёт без очков.
ТАСС / AP / Joan Monfort