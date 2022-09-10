Матч между "Кадисом" и "Барселоной" прервали из-за инфаркта у болельщика

Матч между командами "Кадис" и "Барселона" в Ла Лиге был прерван на 83-й минуте из-за остановки сердца у болельщика. Об ухудшении самочувствия человека на трибуне арбитру встречи Карлосу дель Серро просигнализировал голкипер Херемиас Ледесма. Тот принял решение остановить встречу.

Игру пятого тура чемпионата Испании остановили на 102-й минуте при счёте 2:0 в пользу каталонцев. Судья на время отправил спортсменов в подтрибунное помещение, сообщает El Mundo. Встреча вскоре возобновилась. Завершилась она со счётом 4:0. Голы забили Френки де Йонг, Роберт Левандовский, Ансу Фати и Усман Дембеле.