Теннисист Даниил Медведев поругался с болельщиком, назвавшим его лузером

Российский теннисист, первая ракетка мира Даниил Медведев 11 августа поругался с болельщиком после матча с австралийцем Ником Кирьосом. Спортсмен вышел с корта напряжённым, проиграв сопернику в трёх сетах. Один из зрителей несколько раз крикнул ему вслед "лузер", после чего россиянин развернулся и пошёл поговорить с фанатом.

Даниил Медведев поругался с болельщиком после матча в Монреале. Видео © TikTok / goldenjacksparrow

На кадрах, которые опубликовал один из очевидцев в соцсетях, видно, как теннисист подходит к обидчику. Тот, опешив, сразу успокаивается и разговаривает со спортсменом, то и дело опуская глаза в пол. В этот момент к ним присоединяются секьюрити, помогая сохранить дистанцию. Медведев некоторое время спокойно, но напряжённо что-то объяснял фанату, а затем посоветовал мужчине "включить мозги" и ушёл. Публика одобрила поступок спортсмена и проводила его аплодисментами и криками "Браво!".