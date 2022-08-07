Первая ракетка мира Медведев выиграл первый титул в 2022 году

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл британца Кэмерона Норри и стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:0 в пользу первой ракетки мира.

Это первый титул 26-летнего Медведева в 2022 году и 14-й в карьере. Ранее он уступал соперникам в финале турниров в голландском Хертогенбосе и немецком Галле, а также проиграл Рафаэлю Надалю в решающем матче Australian Open.