Первая ракетка мира Медведев выиграл первый титул в 2022 году
Медведев обыграл британца Норри и выиграл турнир в Мексике
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл британца Кэмерона Норри и стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:0 в пользу первой ракетки мира.
Это первый титул 26-летнего Медведева в 2022 году и 14-й в карьере. Ранее он уступал соперникам в финале турниров в голландском Хертогенбосе и немецком Галле, а также проиграл Рафаэлю Надалю в решающем матче Australian Open.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянки Анастасия Потапова и Яна Сизикова выиграли турнир в Праге в парном разряде. В решающей встрече они обыграли соотечественниц Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову.
Twitter / Daniil Medvedev