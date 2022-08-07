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7 августа, 03:04

Рублёв уступил 96-й ракетке мира и остался без финала

Андрей Рублёв проиграл Нисиоке и не смог выйти в финал турнира в Вашингтоне

Россиянин Андрей Рублёв в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне проиграл сопернику из Японии Ёсихито Нисиоке. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Нисиоки, не имеющего на турнире номера посева.

В финале японский теннисист встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Швеции

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Швеции

Рублёв занимает восьмое место в рейтинге АТР. В нынешнем сезоне он выиграл уже три титула — на соревнованиях в Марселе, Дубае и Белграде. Между тем 26-летний Нисиоке располагается на 96-й позиции мирового рейтинга. На счету японца один титул ATP.

Ранее Лайф сообщал, что Рублёв уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу в полуфинале турнира в шведском Бостаде. Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась победой представителя Аргентины со счётом 6:2, 6:4.

Обложка ©

ТАСС / AP / Carolyn Kaster

Дмитрий Алексиевич
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