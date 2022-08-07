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7 августа, 02:10

"Ростех" сообщил о блокировке своего YouTube-канала и переходе на RuTube

Компания Google уведомила "Ростех" о блокировке ютуб-канала госкорпорации. Это произошло из-за западных санкций в отношении российского гиганта. В самой корпорации уже объявили, что сообщили, что с 7 августа состоится переход на отечественную площадку RuTube.

"Сегодня Google уведомил о блокировке ютуб-канала "Ростеха" в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле", — прокомментировали случившегося в "Ростехе".

В корпорации отдельно добавили, что все 230 видеороликов уже перенесены на RuTube, поскольку здесь были готовы к подобному исходу.

YouTube удалил канал Дмитрия Гоблина Пучкова

YouTube удалил канал Дмитрия Гоблина Пучкова

Лайф напоминает, что YouTube ранее удалил резервный канал российских пранкеров Вована и Лексуса. По мнению блогеров, розыгрыши над западными политиками и главами ведомств сильно ударили по их имиджу. Последней каплей мог стать ролик с бывшим президентом США Джорджем Бушем – младшим.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Дмитрий Алексиевич

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