"Ростех" сообщил о блокировке своего YouTube-канала и переходе на RuTube

Компания Google уведомила "Ростех" о блокировке ютуб-канала госкорпорации. Это произошло из-за западных санкций в отношении российского гиганта. В самой корпорации уже объявили, что сообщили, что с 7 августа состоится переход на отечественную площадку RuTube.

"Сегодня Google уведомил о блокировке ютуб-канала "Ростеха" в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год. Наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле", — прокомментировали случившегося в "Ростехе".

В корпорации отдельно добавили, что все 230 видеороликов уже перенесены на RuTube, поскольку здесь были готовы к подобному исходу.