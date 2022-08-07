Источник рассказал, почему расстались Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
Page Six: Причиной расставания Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона стала разница в возрасте
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон объявили о расставании спустя девять месяцев романа, причиной разрыва стала разница в возрасте. Об этом сообщил источник издания Page Six.
"Питу 28 лет, а Ким 41 год — просто сейчас они находятся в очень разных позициях", — прокомментировал разрыв пары собеседник портала.
Он утверждает, что Пит "совершенно спонтанен и импульсивен". К примеру, требует, чтобы Ким немедленно прилетала туда, где находится он. Однако у Ким четверо детей, и они всегда будут для неё на первом месте, подчеркнул источник.
В итоге Кардашьян, которая управляет несколькими предприятиями и снимается в реалити-шоу, была "измотана этими отношениями и другими событиями в её жизни". Например, разводом с Канье Уэстом, добавил рассказчик.
Кардашьян и Дэвидсон познакомились, когда она вела американское юмористическое шоу Saturday Night Live в октябре 2021 года. В ноябре они начали официально встречаться. Публично звёзды подтвердили роман в марте 2022 года, их первым официальным выходом стал приём в Белом доме в мае.
Таким образом, как ранее предполагал Лайф, у Канье Уэста теперь появился шанс. Бывший муж блогерши не скрывает, что по-прежнему питает к ней нежные чувства. Как рассказывал Лайф, на день рождения он подогнал ей пикап с кузовом, полным алых роз.
ТАСС / JUSTIN LANE