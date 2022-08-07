Эксперты раскрыли, куда растворяется поставляемое Киеву оружие

Значительная часть западной военной помощи Украине на фронт не попадает, при этом страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать её использование. Таким мнением поделились несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.

В фильме были озвучены подозрения по поводу того, что определённая часть вооружений оседает на чёрном рынке. Это оружие способно, особенно если конфликт завершится победой России, попасть в "неправильные руки" и стать источником нестабильности, как это уже происходило в Ливии, Ираке или Афганистане.

"Я могу без тени сомнений утверждать, что части на передовой этого не получают. Дроны, барражирующие боеприпасы Switchblade, бронежилеты, каски — список можете дополнить сами", — говорит ветеран морской пехоты США Энди Милбурн.

О нём сообщается, что он создал группу "Моцарт", которая занимается подготовкой украинских военных. Другой герой фильма, Джонас Охман, предполагает, что до места назначения доходит только 30% передаваемой помощи. Возглавляемая Охманом волонтёрская организация "Синее и жёлтое" собирает на Западе деньги в помощь украинским силовикам и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, коллиматорные прицелы, тепловизоры и прочее, исключая оружие.

В свою очередь, старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера сетует на отсутствие конкретных данных о распределении военной помощи Киеву. А между тем одни только Соединённые Штаты оказали Украине помощь на восемь миллиардов долларов.

В середине июля Пентагон признавал, что не отслеживает передаваемое оружие, но не видит "никаких свидетельств того, что оно используется где-либо ещё, кроме боёв с русскими".