Ни вверх, ни вниз: Названа причина, по которой замер курс рубля

Курс рубля сейчас не растёт и не падает, поскольку на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля. Как следствие, нацвалюта находится примерно в одной точке с незначительными колебаниями, утверждает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

"Факторы поддержки рубля — это существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения", — сказал Кравченко в беседе с агентством "Прайм".

Однако, по словам аналитика, рынок ждёт новых решений Центробанка и мер властей, препятствующих избыточному укреплению рубля. Негативные факторы, способные повлиять на нацвалюту, купируются валютными ограничениями, но правительство тоже мало что может сделать в условиях рекордного положительного счёта текущих операций, добавил Кравченко.

Как итог — курс будет в районе 60 рублей за доллар, но не исключены колебания на пять-семь рублей в ту или другую сторону, дал прогноз специалист.