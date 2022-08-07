Ни вверх, ни вниз: Названа причина, по которой замер курс рубля
Аналитик Кравченко: Рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов
Курс рубля сейчас не растёт и не падает, поскольку на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля. Как следствие, нацвалюта находится примерно в одной точке с незначительными колебаниями, утверждает начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
"Факторы поддержки рубля — это существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения", — сказал Кравченко в беседе с агентством "Прайм".
Однако, по словам аналитика, рынок ждёт новых решений Центробанка и мер властей, препятствующих избыточному укреплению рубля. Негативные факторы, способные повлиять на нацвалюту, купируются валютными ограничениями, но правительство тоже мало что может сделать в условиях рекордного положительного счёта текущих операций, добавил Кравченко.
Как итог — курс будет в районе 60 рублей за доллар, но не исключены колебания на пять-семь рублей в ту или другую сторону, дал прогноз специалист.
Ранее Лайф писал, что сильный рубль стал "головной болью" для западных банков. На фоне укрепления российской валюты прибыль финансовых организаций растёт, а вот решившие вывести свой бизнес из России этим похвастаться не могут.