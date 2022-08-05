Болгария боится российских рублей, но ещё больше страшится остаться без газа

Болгария опасается платить за российский газ в рублях, об этом пишет обозреватель портала Dir.bg Виктор Стефанов. Делая такой вывод, публицист указывает, что страна, тем не менее, не способна обходиться без голубого топлива из России.

Автор напоминает, что с 1 апреля Москва перешла на расчеты с недружественными странами за газ в российской национальной валюте. От покупателей требуется открыть валютный и рублевый счета в "Газпромбанке". На первый перечисляется оплата в валюте, которую банк реализует на Мосбирже, после чего отправляет средства на второй счёт. Именно сумму получает "Газпром".

А между тем, по мнению автора статьи, если в этом операционном перечне "что-то пойдет не так", "Газпром экспорт" запретит поставки газа. Иначе говоря, экспорт будет запрещён.