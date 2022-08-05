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5 августа, 01:52

Болгария боится российских рублей, но ещё больше страшится остаться без газа

Dir.bg рассказал о боязни властей Болгарии платить за российский газ рублями

Болгария опасается платить за российский газ в рублях, об этом пишет обозреватель портала Dir.bg Виктор Стефанов. Делая такой вывод, публицист указывает, что страна, тем не менее, не способна обходиться без голубого топлива из России.

Автор напоминает, что с 1 апреля Москва перешла на расчеты с недружественными странами за газ в российской национальной валюте. От покупателей требуется открыть валютный и рублевый счета в "Газпромбанке". На первый перечисляется оплата в валюте, которую банк реализует на Мосбирже, после чего отправляет средства на второй счёт. Именно сумму получает "Газпром".

В Болгарии решили ещё раз подумать над оплатой российского газа в рублях

В Болгарии решили ещё раз подумать над оплатой российского газа в рублях

А между тем, по мнению автора статьи, если в этом операционном перечне "что-то пойдет не так", "Газпром экспорт" запретит поставки газа. Иначе говоря, экспорт будет запрещён.

Ранее, напомним, сообщалось, что болгарский "Булгаргаз" ведёт переписку с "Газпромом" о возможности возобновления поставок топлива. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Иван Топчийски. Он допустил, что российская сторона теоретически сможет "изменить свои условия".

"Остались у разбитого корыта": Эксперт Юшков объяснил, почему Болгария задумалась об оплате российского газа рублями

"Остались у разбитого корыта": Эксперт Юшков объяснил, почему Болгария задумалась об оплате российского газа рублями

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ТАСС / Владимир Гердо

Дмитрий Алексиевич
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