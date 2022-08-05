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5 августа, 01:04

Глава Минздрава Германии Лаутербах заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заразился коронавирусом. Эту информацию распространил телеканал n-tv со ссылкой на Минздрав ФРГ.

Министр 4 августа получил положительный результат теста на коронавирус. В Минздраве отметили, что Лаутербах "чувствует себя хорошо, у него наблюдаются лишь лёгкие симптомы заболевания". Сейчас чиновник находится в изоляции дома и продолжает работать.

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59-летний Лаутербах был привит от коронавируса четырежды. Как отметили в этой связи в Минздраве, в условиях быстрого распространения заразного омикрон-штамма даже соблюдение всех мер предосторожности не может исключить инфицирования коронавирусом.

Ранее Лайф писал, что 79-летний президент США Джозеф Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Как уточнили в пресс-службе Белого дома, у политика "умеренные симптомы", поэтому он продолжает работать удалённо.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka

Юлия Коновалова

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