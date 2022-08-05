Глава Минздрава Германии Лаутербах заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заразился коронавирусом. Эту информацию распространил телеканал n-tv со ссылкой на Минздрав ФРГ.

Министр 4 августа получил положительный результат теста на коронавирус. В Минздраве отметили, что Лаутербах "чувствует себя хорошо, у него наблюдаются лишь лёгкие симптомы заболевания". Сейчас чиновник находится в изоляции дома и продолжает работать.

59-летний Лаутербах был привит от коронавируса четырежды. Как отметили в этой связи в Минздраве, в условиях быстрого распространения заразного омикрон-штамма даже соблюдение всех мер предосторожности не может исключить инфицирования коронавирусом.