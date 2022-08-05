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5 августа, 00:23

Уволенный экс-посол Мельник снова разразился нападками на Германию

Экс-посол Украины Мельник возмутился отказом Берлина провести выставку военной техники РФ

Бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника возмутил отказ властей Берлина провести выставку разбитой российской военной техники. Решение властей немецкой столицы он назвал "настоящим скандалом" и призвал мэра города Франциску Гиффай отменить "это странное решение".

"Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — написал Мельник в соцсетях.

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По информации издания Tagesspiegel, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед российским посольством в Берлине, однако их заявка была отклонена.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла в ФРГ 9 июля. Его многочисленные заявления националистического характера не раз вызывали в Германии шквал критики и оценивались как скандальные. Так, экс-посол называл пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу, а массовые убийства мирных поляков на Волыни оправдывал особенностью периода Второй мировой войны, когда "было много убийств и зверств".

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ТАСС / IMAGO / Chris Emil Janssen

Иван Косицын

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