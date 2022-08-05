Уволенный экс-посол Мельник снова разразился нападками на Германию
Экс-посол Украины Мельник возмутился отказом Берлина провести выставку военной техники РФ
Бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника возмутил отказ властей Берлина провести выставку разбитой российской военной техники. Решение властей немецкой столицы он назвал "настоящим скандалом" и призвал мэра города Франциску Гиффай отменить "это странное решение".
"Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", — написал Мельник в соцсетях.
По информации издания Tagesspiegel, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед российским посольством в Берлине, однако их заявка была отклонена.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла в ФРГ 9 июля. Его многочисленные заявления националистического характера не раз вызывали в Германии шквал критики и оценивались как скандальные. Так, экс-посол называл пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу, а массовые убийства мирных поляков на Волыни оправдывал особенностью периода Второй мировой войны, когда "было много убийств и зверств".
ТАСС / IMAGO / Chris Emil Janssen