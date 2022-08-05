Уволенный экс-посол Мельник снова разразился нападками на Германию

По информации издания Tagesspiegel, два музейных оператора планировали выставить разбитую российскую военную технику перед российским посольством в Берлине, однако их заявка была отклонена.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла в ФРГ 9 июля. Его многочисленные заявления националистического характера не раз вызывали в Германии шквал критики и оценивались как скандальные. Так, экс-посол называл пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу, а массовые убийства мирных поляков на Волыни оправдывал особенностью периода Второй мировой войны, когда "было много убийств и зверств".