Welt: Торговля между Россией и Германией растёт вопреки санкциям

Торговля между Германией и Россией продолжает расти, несмотря на введение эмбарго на уголь, золото, сталь и водку из РФ. Такой вывод содержится в материале обозревателя Die Welt Олафа Герсеманна.

Автор заявил, что целью антироссийских санкций было "подать сигнал" президенту России Владимиру Путину, однако российский лидер вряд ли прислушается к подобным "внушениям". Герсеманн поясняет, что, несмотря на введение запрета на поставки российских угля, стали, древесины, цемента и золота, торговля между Берлином и Москвой продолжает расти — за счёт роста цен на природный газ.

Так, немецкое статистическое ведомство сообщает, что Германия в июне заплатила за российское голубое топливо примерно 3,5 миллиарда евро. С мая нынешнего года рост составил 5%, а по сравнению с июнем 2021-го — 39%. Герсеманн подсчитал, что чисто математически доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть военных расходов России. Автор признал, что импорт из РФ в физическом выражении сократился на 30%, при этом заметив, что цель немецких властей не достигнута.

"Всё получилось против нашего расчёта. Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом ещё больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию", — заключил обозреватель.