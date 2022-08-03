Немцам предложили спасение от энергетического коллапса

ФРГ для ухода от энергетической катастрофы следует отказаться от "бессмысленной" санкционной политики в отношении России. Такой призыв прозвучал от лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллы.

"Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока – 2" не должен быть табу", — сказал политик в интервью изданию Freie Welt.

В своей речи Хрупалла подверг критике план немецкого правительства по распределению газа, вступление которого в силу намечено на 1 октября. Партийный лидер призвал не перекладывать на потребителей дополнительные расходы газовых концернов, которым пришлось закупать дорогие альтернативы российскому газу.