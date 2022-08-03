Американец решил убить паука, но сжёг 16 гектаров леса
В США мужчина попытался избавиться от паука и сжечь его, однако устроил крупный лесной пожар. Инцидент произошёл в городе Спрингвилл в американском штате Юта. Об этом сообщает издание New York Post.
Огонь спалил 40 акров леса (16 гектаров), прежде чем пожарным удалось потушить возгорание. Самого поджигателя вместе с собакой оперативно задержали недалеко от места происшествия.
На допросе мужчина признался, что хотел сжечь паука при помощи зажигалки, но что-то пошло не так. Почему он выбрал именно этот способ для избавления от членистоногого, неизвестно. Неясно также, удалось ли американцу осуществить свой первоначальный замысел. Стоит отметить, что в рюкзаке у мужчины были найдены наркотики. Добавим, что пожар не уничтожил никаких зданий и не вынудил местных жителей эвакуироваться.
Ранее Лайф писал, что сразу четыре жителя Волгоградской области в июне попали в больницу после укуса каракурта. Как уточнялось, среди пострадавших от укуса смертельно ядовитого паука был ребёнок.
ТАСС / Егор Алеев