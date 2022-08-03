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3 августа, 04:14

Американец решил убить паука, но сжёг 16 гектаров леса

В США мужчина попытался избавиться от паука и сжечь его, однако устроил крупный лесной пожар. Инцидент произошёл в городе Спрингвилл в американском штате Юта. Об этом сообщает издание New York Post.

Огонь спалил 40 акров леса (16 гектаров), прежде чем пожарным удалось потушить возгорание. Самого поджигателя вместе с собакой оперативно задержали недалеко от места происшествия.

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На допросе мужчина признался, что хотел сжечь паука при помощи зажигалки, но что-то пошло не так. Почему он выбрал именно этот способ для избавления от членистоногого, неизвестно. Неясно также, удалось ли американцу осуществить свой первоначальный замысел. Стоит отметить, что в рюкзаке у мужчины были найдены наркотики. Добавим, что пожар не уничтожил никаких зданий и не вынудил местных жителей эвакуироваться.

Ранее Лайф писал, что сразу четыре жителя Волгоградской области в июне попали в больницу после укуса каракурта. Как уточнялось, среди пострадавших от укуса смертельно ядовитого паука был ребёнок.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Иван Косицын
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