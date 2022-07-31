В порту Бейрута обрушилась часть элеватора, который не могут потушить почти месяц
В порту Бейрута из-за пожара обрушилась часть элеватора
Часть аварийного элеватора обрушилась в порту Бейрута, где два года назад прогремел мощный взрыв селитры, сообщает телеканал Al Arabiya. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
В порту Бейрута рухнула часть элеватора на месте взрыва селитры в 2020 году. Видео © Twitter / TeamHope
Стоит отметить, что на месте ЧП уже несколько недель полыхал пожар. Он начался из-за выброса газов вследствие брожения зерновых в жару, которые затем загорелись внутри аварийной конструкции. Сотрудники экстренных служб и солдаты ливанской армии не могли потушить огонь, и сейчас он всё ещё продолжает тлеть, распространяя запах гари в близлежащие города.
Напомним, что при взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута в августе 2020-го погибло более 190 человек, свыше пяти тысяч получили ранения.
Twitter / Arab News