В порту Бейрута обрушилась часть элеватора, который не могут потушить почти месяц

Часть аварийного элеватора обрушилась в порту Бейрута, где два года назад прогремел мощный взрыв селитры, сообщает телеканал Al Arabiya. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

В порту Бейрута рухнула часть элеватора на месте взрыва селитры в 2020 году. Видео © Twitter / TeamHope

Стоит отметить, что на месте ЧП уже несколько недель полыхал пожар. Он начался из-за выброса газов вследствие брожения зерновых в жару, которые затем загорелись внутри аварийной конструкции. Сотрудники экстренных служб и солдаты ливанской армии не могли потушить огонь, и сейчас он всё ещё продолжает тлеть, распространяя запах гари в близлежащие города.