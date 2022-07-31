ВСУ обстреляли север Харьковской области боеприпасами с минами "Лепесток"

Украинские войска вновь совершили атаку запрещёнными минами "Лепесток". На этот раз инцидент произошёл в районе села Токаревка на севере Харьковской области, сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале. Также в нём опубликовали снимок, на котором представлены украинские мины.

"ВСУ применили кассетные боеприпасы, начинённые противопехотными минами на севере Харьковской области в районе села Токаревка", — указано в сообщении.

В администрации также напомнили, что Киев, подписав Оттавские соглашения, сам взял на себя обязательства не использовать мины указанного типа.