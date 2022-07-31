ВСУ обстреляли север Харьковской области боеприпасами с минами "Лепесток"
В Харьковской области сообщили, что ВСУ вновь применили боеприпасы с минами "Лепесток"
ВСУ применили боеприпасы с противопехотными минами на севере Харьковской области. Обложка © Telegram / Харьков Z
Украинские войска вновь совершили атаку запрещёнными минами "Лепесток". На этот раз инцидент произошёл в районе села Токаревка на севере Харьковской области, сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале. Также в нём опубликовали снимок, на котором представлены украинские мины.
"ВСУ применили кассетные боеприпасы, начинённые противопехотными минами на севере Харьковской области в районе села Токаревка", — указано в сообщении.
В администрации также напомнили, что Киев, подписав Оттавские соглашения, сам взял на себя обязательства не использовать мины указанного типа.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК. На одной из таких мин в Донецке уже подорвался мужчина. Также сегодня днём ВСУ усеяли "Лепестками" и город Макеевку.
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