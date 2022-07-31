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31 июля, 15:00

ВСУ обстреляли север Харьковской области боеприпасами с минами "Лепесток"

В Харьковской области сообщили, что ВСУ вновь применили боеприпасы с минами "Лепесток"

<p>ВСУ применили боеприпасы с противопехотными минами на севере Харьковской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Kharkov_Z_news/10405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Харьков Z</a></p>

ВСУ применили боеприпасы с противопехотными минами на севере Харьковской области. Обложка © Telegram / Харьков Z

Украинские войска вновь совершили атаку запрещёнными минами "Лепесток". На этот раз инцидент произошёл в районе села Токаревка на севере Харьковской области, сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале. Также в нём опубликовали снимок, на котором представлены украинские мины.

"ВСУ применили кассетные боеприпасы, начинённые противопехотными минами на севере Харьковской области в районе села Токаревка", — указано в сообщении.

В администрации также напомнили, что Киев, подписав Оттавские соглашения, сам взял на себя обязательства не использовать мины указанного типа.

Жителей Донецка и Макеевки призвали не выходить на улицу из-за разбросанных ВСУ мин

Жителей Донецка и Макеевки призвали не выходить на улицу из-за разбросанных ВСУ мин

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК. На одной из таких мин в Донецке уже подорвался мужчина. Также сегодня днём ВСУ усеяли "Лепестками" и город Макеевку.

Наталья Исакова

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