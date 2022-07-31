Танцуют и празднуют: Протестующие в Ираке второй день удерживают здание парламента
Протестующие в Ираке второй день удерживают здание парламента
Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра, захватившие здание парламента в Багдаде, устроили внутри лагерную забастовку. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Происходящее в иракском парламенте после захвата протестующими. Видео © Twitter / Ali Almikdam
Сегодня, 31 июля, протестующие танцевали, молились и скандировали лозунги внутри здания, а некоторые из них и вовсе постелили матрасы и спали. Забастовка, уточняет издание, "больше напоминала празднование, чем политический протест".
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Нападением на парламент демонстранты выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. Это продолжается не первый день. Как уже рассказывал Лайф, 27 июля Багдад также был охвачен беспорядками: сотни демонстрантов тогда ворвались в здание иракского парламента, пытаясь нанести максимальный ущерб имуществу властей.
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Кадр видео из твиттер-аккаунта Ali Almikdam