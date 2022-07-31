Танцуют и празднуют: Протестующие в Ираке второй день удерживают здание парламента

Сегодня, 31 июля, протестующие танцевали, молились и скандировали лозунги внутри здания, а некоторые из них и вовсе постелили матрасы и спали. Забастовка, уточняет издание, "больше напоминала празднование, чем политический протест".

Не остановили ни водомёты, ни слезоточивый газ: Протестующие в Багдаде в очередной раз захватили парламент

Нападением на парламент демонстранты выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. Это продолжается не первый день. Как уже рассказывал Лайф, 27 июля Багдад также был охвачен беспорядками: сотни демонстрантов тогда ворвались в здание иракского парламента, пытаясь нанести максимальный ущерб имуществу властей.