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31 июля, 14:50

Танцуют и празднуют: Протестующие в Ираке второй день удерживают здание парламента

Протестующие в Ираке второй день удерживают здание парламента

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра, захватившие здание парламента в Багдаде, устроили внутри лагерную забастовку. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Происходящее в иракском парламенте после захвата протестующими. Видео © Twitter / Ali Almikdam

Сегодня, 31 июля, протестующие танцевали, молились и скандировали лозунги внутри здания, а некоторые из них и вовсе постелили матрасы и спали. Забастовка, уточняет издание, "больше напоминала празднование, чем политический протест".

Не остановили ни водомёты, ни слезоточивый газ: Протестующие в Багдаде в очередной раз захватили парламент

Не остановили ни водомёты, ни слезоточивый газ: Протестующие в Багдаде в очередной раз захватили парламент

Нападением на парламент демонстранты выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. Это продолжается не первый день. Как уже рассказывал Лайф, 27 июля Багдад также был охвачен беспорядками: сотни демонстрантов тогда ворвались в здание иракского парламента, пытаясь нанести максимальный ущерб имуществу властей.

Обложка ©

Кадр видео из твиттер-аккаунта Ali Almikdam

Артур Лапсаков

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