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31 июля, 14:39

В США раскрыли аферу Пентагона с финансовой помощью Украине

Полковник Макгрегор уличил Минобороны США в обмане с украинскими деньгами

Финансовая помощь Вашингтона Киеву возвращается обратно в Америку, так и не дойдя до получателя. Такое заявление сделал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооружённым силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу", — подчеркнул он.

Полковник подчеркнул, что вернувшиеся в Америку средства идут на изготовление новой техники и вооружения на замену отправленного Киеву. Макгрегор назвал такую схему замкнутым кругом и жульничеством.

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Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США выделяют Украине гораздо больше средств в сравнении с Европой. По его словам, размер госдолга Штатов составляет 35 триллионов долларов, а нынешние власти выводят деньги.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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