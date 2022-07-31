В США раскрыли аферу Пентагона с финансовой помощью Украине

Финансовая помощь Вашингтона Киеву возвращается обратно в Америку, так и не дойдя до получателя. Такое заявление сделал экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооружённым силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу", — подчеркнул он.

Полковник подчеркнул, что вернувшиеся в Америку средства идут на изготовление новой техники и вооружения на замену отправленного Киеву. Макгрегор назвал такую схему замкнутым кругом и жульничеством.