Два уголовных дела возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом и легковушкой на Ставрополье

Шесть человек, включая одного ребёнка, погибли в ДТП на трассе Астрахань – Ставрополь под Светлоградом, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю. По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.

"В результате ДТП пострадало 10 человек, из них шесть человек погибло, в том числе один ребёнок. В больнице находится четыре человека, в том числе один ребёнок <...>. В Петровском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьёй об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата управления. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельств ДТП, уголовное дело расследуется в краевом управлении МВД. Кроме того, по данным региональной прокуратуры, возбуждено второе уголовное дело по факту произошедшего.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в телеграм-канале прокуратуры.