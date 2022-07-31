В Московском зоопарке с размахом отметили день рождения панд Жуи и Диндин
Панды Московского зоопарка Жуи и Диндин с размахом отметили день рождения, праздничная программа была подготовлена в классических традициях китайского искусства. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Всё началось на "круге катания", где прошло шоу китайских барабанов и танец льва. После этого на главном входе гости под звуки барабанов увидели захватывающий танец драконов в исполнении девушек, держащих в руках разноцветные фигуры животных и веера.
Кроме того, сотрудники зоопарка приготовили для Диндин, которой исполнилось пять лет, бамбуковый торт с цифрой 5 и фигурой лошади из бамбука. Для Жуи, которому исполнилось шесть лет, был изготовлен торт с соответствующей цифрой.
Ранее Лайф рассказывал, что старейшего жирафа Московского зоопарка Самсона посадили на строжайшую диету. В августе ему исполнится 29 лет, а по человеческим меркам это примерно 95 лет, поэтому у дедушки-жирафа уже полно возрастных болезней.
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