В Московском зоопарке с размахом отметили день рождения панд Жуи и Диндин

Панды Московского зоопарка Жуи и Диндин с размахом отметили день рождения, праздничная программа была подготовлена в классических традициях китайского искусства. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

День рождения панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Всё началось на "круге катания", где прошло шоу китайских барабанов и танец льва. После этого на главном входе гости под звуки барабанов увидели захватывающий танец драконов в исполнении девушек, держащих в руках разноцветные фигуры животных и веера.

Кроме того, сотрудники зоопарка приготовили для Диндин, которой исполнилось пять лет, бамбуковый торт с цифрой 5 и фигурой лошади из бамбука. Для Жуи, которому исполнилось шесть лет, был изготовлен торт с соответствующей цифрой.