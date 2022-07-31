Алексей Миранчук продолжит карьеру в "Торино"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в ближайшее время станет игроком другого итальянского клуба — "Торино". Об этом Sport24 заявил технический директор туринцев Давиде Ваньяти.

По его словам, россиянин перейдёт в "Торино" в аренду с правом выкупа. При этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что речь может идти о полноценном трансфере, а за Миранчука туринцы заплатят девять миллионов евро.