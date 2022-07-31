Алексей Миранчук продолжит карьеру в "Торино"
Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в ближайшее время станет игроком другого итальянского клуба — "Торино". Об этом Sport24 заявил технический директор туринцев Давиде Ваньяти.
По его словам, россиянин перейдёт в "Торино" в аренду с правом выкупа. При этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что речь может идти о полноценном трансфере, а за Миранчука туринцы заплатят девять миллионов евро.
Напомним, Алексей Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в 2020 году за 14,5 миллиона евро. Всего он провёл за итальянский клуб 56 матчей, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач.
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