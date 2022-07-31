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31 июля, 14:05

Алексей Миранчук продолжит карьеру в "Торино"

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук в ближайшее время станет игроком другого итальянского клуба — "Торино". Об этом Sport24 заявил технический директор туринцев Давиде Ваньяти.

По его словам, россиянин перейдёт в "Торино" в аренду с правом выкупа. При этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что речь может идти о полноценном трансфере, а за Миранчука туринцы заплатят девять миллионов евро.

Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Напомним, Алексей Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в 2020 году за 14,5 миллиона евро. Всего он провёл за итальянский клуб 56 матчей, в которых забил девять голов и сделал семь результативных передач.

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Getty Images / Emmanuele Ciancaglini / Ciancaphoto Studio

Шамиль Гаджиев

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