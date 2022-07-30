Стало известно, сколько "Аталанта" должна "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Итальянская "Аталанта" должна перевести московскому "Локомотиву" ещё почти шесть миллионов евро за переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что бергамский клуб отказался платить за трансфер нашего спортсмена, сославшись на возможные проблемы при переводе средств на банковский счёт "Локомотива". При этом москвичи открыли ещё один, но уже в другой организации, с которой не должно возникнуть проблем. Однако средства так и не поступили.

"Итальянский клуб остался должен "Локомотиву" ещё 5,8 миллиона евро. Кроме того, за просроченные выплаты уже накапали пени", — рассказал источник.