Греки были и остаются друзьями русского народа, и большинство жителей республики не согласны с политикой правительства Кириакоса Мицотакиса. Об этом заявил глава партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" Иоаннис Коцаилидис в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину.

"Греческий народ был, есть и останется другом и братом русского народа независимо от выбора правительств, и это должно быть постоянным и непрестанным стремлением всех нас. Ведь многовековое и многочисленное присутствие греков как в России, так и на Украине и мирное сосуществование с русским и украинским народами на протяжении тысячелетий являются лучшим свидетельством и гарантией на будущее", — подчеркнул политик.

По его словам, на протяжении уже четырёх лет отношения России и Греции переживают серьёзный кризис. Сначала в 2018 году политическая партия СИРИЗА выслала дипломатов РФ, а затем ситуацию усугубили военные действия на Украине. Сегодня Правительство Греции, продолжил политик, предпочитает позиционировать себя на стороне Запада, выступающего против РФ и её выбора. При этом греческие власти игнорируют многолетние исторические связи двух стран, присоединяются к силам, желающим навязать Москве собственный выбор, а также участвуют в принятии санкций против России и её народа. Однако выбор Правительства Греции не отражает мнение большинства жителей страны, которые хотят продолжения хороших и конструктивных отношений, основывающихся на уважении принципов международного права, подчеркнул Коцаилидис. Ситуация на Украине не должна пагубно влиять на контакты Афин и Москвы.