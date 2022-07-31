Великолепный камбэк: ЦСКА упустил победу в матче с "Пари НН", ведя по ходу встречи со счётом 2:0
ЦСКА сыграл вничью с "Пари НН", потеряв очки впервые в сезоне
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Пари НН" в выездном матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 2:2.
С первых минут гости принялись атаковать ворота соперника, отправив в них два мяча ещё до перерыва. Сначала великолепный гол забил Фёдор Чалов, а затем Константин Кучаев откликнулся на подачу серба Гайича со штрафного. Однако нижегородцы перевернули игру во второй половине. Героем стал Тимур Сулейманов, оформивший дубль. Примечательно, что первый мяч он забил через пару минут после выхода на замену.
После трёх туров у ЦСКА в активе семь очков, тогда как "Пари НН" набрал лишь два балла по итогам стартовых матчей.