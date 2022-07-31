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31 июля, 11:59

"Локомотив" потерял второго защитника за неделю из-за травмы

Защитник "Локомотива" Ненахов пропустит до 10 месяцев из-за травмы

Защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов пропустит до 10 месяцев из-за травмы, полученной во время матча с "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

"По результатам комплексного обследования Максима Ненахова выявлено фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около 8–10 месяцев", — заявил главный врач "Локомотива" Игорь Калюжный.

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Ранее серьёзную травму получил ещё один защитник "Локомотива" — Лукас Фассон — который пропустит до 9 месяцев из-за повреждения. Напомним, в матче против "Зенита" москвичи уступили со счётом 0:5, пропустив все голы в конце второго тайма.

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ФК "Локомотив"

Шамиль Гаджиев

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