Пять пробоин за полчаса: "Зенит" разгромил "Локомотив" и вышел на первое место в РПЛ
"Зенит" забил пять голов "Локомотиву" и возглавил таблицу чемпионата России
Петербургский "Зенит" на своём поле выиграл у московского "Локомотива" в матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 5:0. Игра прошла на "Газпром-арене" в Северной столице. Судил встречу московский арбитр Сергей Карасёв.
Все голы были забиты в последние полчаса встречи. Дубль оформил вышедший на замену в концовке матча Иван Сергеев. По разу поразили ворота железнодорожников Вендел, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.
Гости завершали игру в меньшинстве. На 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, сбивший в своей штрафной Малкома.
"Зенит" набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. "Локомотив" с двумя баллами идёт на 13-й позиции.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. Третий тур
"Зенит" — "Локомотив" — 5:0
Гол: Вендел 63' (1:0), Клаудиньо 75' (2:0), Сергеев 80' (3:0), Бакаев, с пенальти 90+1 (4:0), Сергеев 90+3' (5:0)
ФК "Зенит"