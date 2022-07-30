Пять пробоин за полчаса: "Зенит" разгромил "Локомотив" и вышел на первое место в РПЛ

Петербургский "Зенит" на своём поле выиграл у московского "Локомотива" в матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 5:0. Игра прошла на "Газпром-арене" в Северной столице. Судил встречу московский арбитр Сергей Карасёв.

Все голы были забиты в последние полчаса встречи. Дубль оформил вышедший на замену в концовке матча Иван Сергеев. По разу поразили ворота железнодорожников Вендел, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев, реализовавший пенальти.

Гости завершали игру в меньшинстве. На 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, сбивший в своей штрафной Малкома.

"Зенит" набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. "Локомотив" с двумя баллами идёт на 13-й позиции.