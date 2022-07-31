"Европа нуждается в России": Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла европейцам неутешительное будущее
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Европу ждёт политический закат
Сегодня европейские страны играют всё более слабую роль на международной арене, уступая место азиатским государствам. Такое мнение выразила покинувшая Австрию экс-глава МИД страны Карин Кнайсль.
В интервью изданию Asia Times политик также высказалась на тему российско-европейских отношений и их будущего. Так, по её мнению, лидеры ЕС из-за высокомерия игнорируют существующий геополитический расклад и основные принципы дипломатии, что делает ситуацию очень опасной.
"Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас. <…> Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого света относиться к Москве как к врагу, склоняя её на сторону Пекина", — отметила экс-глава МИД Австрии.
Сейчас всё больше европейцев начинают разочаровываться и впадать в отчаяние, что может спровоцировать массовые протесты против действующей власти. По мнению Кнайсль, возникший в ЕС кризис является результатом непродуктивного внутреннего управления.
В начале июня газета The Washington Post сообщила, что Кнайсль покинула Австрию из-за угроз убийством. Позже сама политик подтвердила, что пошла на этот шаг "не по своей воле".
Getty Images / Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency