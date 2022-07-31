"Европа нуждается в России": Экс-глава МИД Австрии Кнайсль предрекла европейцам неутешительное будущее

В интервью изданию Asia Times политик также высказалась на тему российско-европейских отношений и их будущего. Так, по её мнению, лидеры ЕС из-за высокомерия игнорируют существующий геополитический расклад и основные принципы дипломатии, что делает ситуацию очень опасной.

"Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас. <…> Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого света относиться к Москве как к врагу, склоняя её на сторону Пекина", — отметила экс-глава МИД Австрии.