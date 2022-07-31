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31 июля, 13:42

Более 70 горняков застряли под землёй в обесточенных из-за обстрела ВСУ шахтах в ДНР

Минугля ДНР: 72 горняка остались в обесточенной из-за обстрела ВСУ шахте Скочинского

Шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без электричества в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Под землёй находятся по меньшей мере 70 человек, сообщает минугля ДНР.

"В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками <...> обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, под землёй в шахте имени Скочинского остаются 72 горняка. Их вскоре начнут выводить на поверхность. В горных выработках шахты имени Абакумова на момент отключения электроэнергии трудились пять человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что более 30 горняков угольной шахты им. Засядько в Донецке оказались заблокированы из-за обстрелов ВСУ. В министерстве угля и энергетики ДНР добавили, что шахтёры в курсе ситуации. Сейчас они передвигаются к основному стволу, по которому будут выезжать на поверхность.

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ТАСС/Сергей Карпухин

Григорий Воронцов

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