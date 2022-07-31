Более 70 горняков застряли под землёй в обесточенных из-за обстрела ВСУ шахтах в ДНР

Шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова остались без электричества в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Под землёй находятся по меньшей мере 70 человек, сообщает минугля ДНР.

"В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками <...> обесточено два угледобывающих предприятия. Без напряжения остались шахта имени Скочинского и шахта имени Абакумова ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, под землёй в шахте имени Скочинского остаются 72 горняка. Их вскоре начнут выводить на поверхность. В горных выработках шахты имени Абакумова на момент отключения электроэнергии трудились пять человек.