В США рассказали, как повторный карантин из-за ковида мешает политическим планам Байдена
NYT: Повторный положительный тест Байдена на ковид осложнит его планы на переизбрание
Повторный тест на коронавирусную инфекцию американского лидера Джо Байдена помешает ему снова переизбраться на пост и продолжать агитировать за свою программу и демократов. Об этом заявил политический обозреватель Питер Бейкер в статье для New York Times.
"Новый положительный тест подорвёт все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелёгкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах", — утверждается в материале.
По словам автора, ввиду низкого рейтинга Байден должен разъезжать по стране, но эти планы нарушает очередная изоляция. Во время первого карантина президент старался показать, что находится в отличной форме, его работе ничего не мешает. Но второй положительный результат помешает превратить болезнь в позитивную для избирателей историю, подчеркнул Бейкер.
Как сообщал Лайф, Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию 21 июля. Белый дом тогда сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, 27 июля было заявлено, что американский лидер выздоровел от ковида, а 30-го Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на ковид.
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