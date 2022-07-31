В США рассказали, как повторный карантин из-за ковида мешает политическим планам Байдена

Повторный тест на коронавирусную инфекцию американского лидера Джо Байдена помешает ему снова переизбраться на пост и продолжать агитировать за свою программу и демократов. Об этом заявил политический обозреватель Питер Бейкер в статье для New York Times.

"Новый положительный тест подорвёт все усилия Байдена вернуться в строй и продолжить агитировать за свою программу и демократов. А ведь последним предстоит нелёгкая борьба за сохранение контроля над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах", — утверждается в материале.