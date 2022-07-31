"Привет, народ!": Отправленный на карантин Байден записал видеообращение
Вновь отправленный на карантин Байден записал видео с рассказом о самочувствии
Отправленный на карантин после повторного положительного теста на ковид президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором рассказал о самочувствии. Он заявил, что всё хорошо и он продолжит работать на самоизоляции.
Байден рассказывает о своём самочувствии на карантине. Видео © Twitter / Байден
"Привет, народ! На связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный тест на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и всё в порядке", — сказал Байден на видео, которое было опубликовано в его официальном аккаунте в "Твиттере".
Байден стоит на видео, опираясь на перила. Он записал обращение за креслом, на котором расположился его пёс. Указывая на него с улыбкой, глава Белого дома добавил, что ему и собаке Командору предстоит немного поработать.
Как сообщал Лайф, Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию 21 июля. Белый дом тогда сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, 27 июля было заявлено, что американский лидер выздоровел от ковида, а 30-го Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на ковид.
Twitter / Байден