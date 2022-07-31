"Привет, народ!": Отправленный на карантин Байден записал видеообращение

Отправленный на карантин после повторного положительного теста на ковид президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором рассказал о самочувствии. Он заявил, что всё хорошо и он продолжит работать на самоизоляции.

Байден рассказывает о своём самочувствии на карантине. Видео © Twitter / Байден

"Привет, народ! На связи Джо Байден. Сегодня утром я сдал положительный тест на коронавирус. Намерен работать из дома ближайшие несколько дней. Я чувствую себя хорошо, и всё в порядке", — сказал Байден на видео, которое было опубликовано в его официальном аккаунте в "Твиттере".