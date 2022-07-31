Принца Чарльза уличили в получении денег от родных бен Ладена

Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза получил 1 млн фунтов стерлингов от родственников бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена. Об этом пишет газета The Times.

По данным издания, в 2013 году принц лично встречался в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус с бизнесменом Бакром бен Ладеном, который возглавлял крупный строительный конгломерат Binladin. Советники принца Чарльза призывали его отказаться от пожертвований со стороны сводного брата Усамы бен Ладена, однако он проигнорировал эти рекомендации.

Cотрудники фонда выражали свои опасения в связи с тем, что контакты с саудовской семьёй могут негативно отразиться на репутации правящей династии Соединённого Королевства. Сам принц Уэльский считал, что возврат денег Бакру бен Ладену стал бы постыдным шагом, отмечает газета.

Руководитель благотворительного фонда Иэн Чешир заявил, что согласие на получение пожертвований от семьи бен Ладена было полностью одобрено пятью попечителями организации.

Ранее Лайф писал, что наследник британского престола принц Чарльз получил от экс-премьера Катара три миллиона евро наличными для благотворительного фонда. Передача денег проходила в 2011–2015 годах, их жертвовал бывший глава правительства Катара Хамад бен Джасим Аль Тани.