"Наехал — взорвалось колесо": Сапёры очищают Донецк от противопехотных мин "Лепесток"
На месте обстрела ВСУ минами "Лепесток" в Донецке работают сапёры "Спарты"
После обстрела Донецка со стороны украинских позиций некоторые улицы города оказались усыпаны противопехотными минами ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия. Такие не самоликвидируются, а срабатывают, только когда на них наступит человек или наедет машина. Мощность у них внушительная — шину и диск разрывает на части. Это на своём опыте сегодня узнал один из жителей города.
Место падения мин "Лепесток" в Донецке. Видео © Telegram-канал / SHOT
"Смотрю, как-то машины хаотично ездят. Ну, я ехал себе спокойно, даже не подозревая ни о чём. Наехал на "Лепесток". Взорвалось колесо, пробило диск... ну, хоть цел остался", — рассказывает один из водителей телеграм-каналу SHOT.
Восьмая, считают двое местных жителей, указывая на то, что седьмая и шестая были во дворе. Они, находя такие мины, обводят их кружочком на асфальте, чтобы никто не подорвался. Часть Донецка оцеплена, на месте работают сапёры из батальона "Спарта".
Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Выпущено было 3 ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган, рассказали в СЦКК.
Telegram-канал / SHOT