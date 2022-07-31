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30 июля, 21:00

"Наехал — взорвалось колесо": Сапёры очищают Донецк от противопехотных мин "Лепесток"

На месте обстрела ВСУ минами "Лепесток" в Донецке работают сапёры "Спарты"

После обстрела Донецка со стороны украинских позиций некоторые улицы города оказались усыпаны противопехотными минами ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия. Такие не самоликвидируются, а срабатывают, только когда на них наступит человек или наедет машина. Мощность у них внушительная — шину и диск разрывает на части. Это на своём опыте сегодня узнал один из жителей города.

Место падения мин "Лепесток" в Донецке. Видео © Telegram-канал / SHOT

"Смотрю, как-то машины хаотично ездят. Ну, я ехал себе спокойно, даже не подозревая ни о чём. Наехал на "Лепесток". Взорвалось колесо, пробило диск... ну, хоть цел остался", — рассказывает один из водителей телеграм-каналу SHOT.

Восьмая, считают двое местных жителей, указывая на то, что седьмая и шестая были во дворе. Они, находя такие мины, обводят их кружочком на асфальте, чтобы никто не подорвался. Часть Донецка оцеплена, на месте работают сапёры из батальона "Спарта".

В ДНР сообщили, что бойцы ВСУ выпустили по республике более 300 снарядов за сутки

В ДНР сообщили, что бойцы ВСУ выпустили по республике более 300 снарядов за сутки

Ранее Лайф писал, что ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Выпущено было 3 ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган, рассказали в СЦКК.

Обложка ©

Telegram-канал / SHOT

Арина Родионова

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