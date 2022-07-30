В ДНР сообщили, что бойцы ВСУ выпустили по республике более 300 снарядов за сутки
Более 300 снарядов выпустили украинские военные с начала текущих суток по территории ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции республики.
"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трёхсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов", — говорится в сообщении.
В результате погибли четверо военнослужащих ДНР, ещё 11 ранены. Также повреждения получили 12 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. В общей сложности украинские войска обстреляли 12 населённых пунктов ДНР.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино под Курском. Как отметил губернатор региона Роман Старовойт, ответным огнём российских военнослужащих огневая точка противника была оперативно подавлена.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine