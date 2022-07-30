В ДНР сообщили, что бойцы ВСУ выпустили по республике более 300 снарядов за сутки

Более 300 снарядов выпустили украинские военные с начала текущих суток по территории ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции республики.

"За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более трёхсот снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, 120-мм миномётов", — говорится в сообщении.

В результате погибли четверо военнослужащих ДНР, ещё 11 ранены. Также повреждения получили 12 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры. В общей сложности украинские войска обстреляли 12 населённых пунктов ДНР.