Неравнодушный петербуржец выловил обессилевшую собаку из Невы с помощью поводка

В Санкт-Петербурге прохожий спас собаку, которая около километра плыла по Неве и никак не могла самостоятельно выбраться из реки. Операция по спасению животного произошла в районе ледокола "Красин", сообщил Лайфу источник.

В Петербурге неравнодушный прохожий спас собаку, выловив её с помощью поводка. Видео © LIFE

На записи, оказавшейся в нашем распоряжении, видно, что из-за течения животное уносит по реке. Напуганная собака из последних сил пытается плыть, ей не хватает высоты, чтобы допрыгнуть до берега. Тогда на помощь бедолаге приходит мужчина, который в тот момент выгуливал на набережной свою собаку. С помощью поводка ему удалось зацепить попавшее в беду животное и вытащить его на берег.

Имя героя, который буквально выловил обессилевшую собаку из реки, пока остаётся неизвестным. Отметим, что спасённый пёс не похож на дворняжку — судя по всему, животное породистое, кроме того, на нём надета шлейка. Владельцев питомца тоже пока не нашли.