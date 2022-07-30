НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 июля, 17:29

Неравнодушный петербуржец выловил обессилевшую собаку из Невы с помощью поводка

В Петербурге прохожий спас собаку, выловив её с помощью поводка

В Санкт-Петербурге прохожий спас собаку, которая около километра плыла по Неве и никак не могла самостоятельно выбраться из реки. Операция по спасению животного произошла в районе ледокола "Красин", сообщил Лайфу источник.

В Петербурге неравнодушный прохожий спас собаку, выловив её с помощью поводка. Видео © LIFE

На записи, оказавшейся в нашем распоряжении, видно, что из-за течения животное уносит по реке. Напуганная собака из последних сил пытается плыть, ей не хватает высоты, чтобы допрыгнуть до берега. Тогда на помощь бедолаге приходит мужчина, который в тот момент выгуливал на набережной свою собаку. С помощью поводка ему удалось зацепить попавшее в беду животное и вытащить его на берег.

Имя героя, который буквально выловил обессилевшую собаку из реки, пока остаётся неизвестным. Отметим, что спасённый пёс не похож на дворняжку — судя по всему, животное породистое, кроме того, на нём надета шлейка. Владельцев питомца тоже пока не нашли.

Назвали Вонька: В Бурятии школьница спасла кошку, которая три дня просидела в яме уличного туалета

Назвали Вонька: В Бурятии школьница спасла кошку, которая три дня просидела в яме уличного туалета

Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине спасли провалившихся в битум собак. Застрявшие животные не могли сдвинуться с места и наверняка погибли бы, если бы не подоспевшие вовремя люди.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров