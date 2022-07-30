Моряки РФ исполнили в Петербурге каверы песен "Сектора газа" в поддержку "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что в Петербурге в рамках проекта "Поющие мосты" Дворцовый мост в ночь с 29 на 30 июля, а также с 30 на 31 июля разведут под плейлист, посвящённый Дню Военно-морского флота России. Присутствующие смогут услышать, в частности, композиции "Легендарный Севастополь" В. Мурадели, "Марш нахимовцев" В. Соловьёва-Седого, "Варяг" А. Турищева и вальс из фильма "Океан" А. Флярковского.