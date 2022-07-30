Моряки РФ исполнили в Петербурге каверы песен "Сектора газа" в поддержку "Операции Z"
Российские моряки исполнили каверы песен рок-группы "Сектор газа" в поддержку проводимой РФ спецоперации на Украине. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале телеканала "Звезда".
Российские моряки исполнили над Невой каверы песен "Сектора газа" в поддержку "Операции Z". Видео © Telegram / Zvezdanews
Благодаря сводному оркестру Военного учебно-научного центра ВМФ новое звучание получили песни "Туман" и "Пора домой". Выступление было приурочено к празднованию Дня Военно-морского флота Российской Федерации.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге в рамках проекта "Поющие мосты" Дворцовый мост в ночь с 29 на 30 июля, а также с 30 на 31 июля разведут под плейлист, посвящённый Дню Военно-морского флота России. Присутствующие смогут услышать, в частности, композиции "Легендарный Севастополь" В. Мурадели, "Марш нахимовцев" В. Соловьёва-Седого, "Варяг" А. Турищева и вальс из фильма "Океан" А. Флярковского.
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