"Нет сил" : Юрий Сёмин считает, что "Локомотив" совсем не готов к чемпионату
Бывший тренер "Локомотива" Сёмин: Команда физически совсем не готова к сезону
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что железнодорожники совсем не готовы к чемпионату России. Об этом сообщает "Чемпионат".
В субботу в матче третьего тура РПЛ столичная команда на выезде с разгромным счётом 0:5 уступила петербургскому "Зениту". В концовке встречи с поля был удалён полузащитник красно-зелёных Дмитрий Баринов.
"Локомотив" физически совсем не готов к чемпионату. "Зенит" опережал в каждом игровом эпизоде игроков "Локомотива". Удаление Баринова? Все удаления происходят, когда нет сил", — сказал Сёмин.
В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает 13-е место, набрав в трёх матчах лишь два очка. Железнодорожники опережают только "Пари Нижний Новгород", московское "Торпедо" и екатеринбургский "Урал".
ФК "Локомотив"