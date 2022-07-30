"Нет сил" : Юрий Сёмин считает, что "Локомотив" совсем не готов к чемпионату

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин считает, что железнодорожники совсем не готовы к чемпионату России. Об этом сообщает "Чемпионат".

В субботу в матче третьего тура РПЛ столичная команда на выезде с разгромным счётом 0:5 уступила петербургскому "Зениту". В концовке встречи с поля был удалён полузащитник красно-зелёных Дмитрий Баринов.

"Локомотив" физически совсем не готов к чемпионату. "Зенит" опережал в каждом игровом эпизоде игроков "Локомотива". Удаление Баринова? Все удаления происходят, когда нет сил", — сказал Сёмин.