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29 июля, 14:58

Специальный плейлист: Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку ко Дню ВМФ

Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку ко Дню ВМФ

В Северной столице в рамках проекта "Поющие мосты" Дворцовый мост в ночь с 29 на 30 июля, а также с 30 на 31 июля разведут под плейлист, посвящённый Дню Военно-Морского Флота России, пишет газета "Петербургский дневник".

Так присутствующие смогут услышать "Легендарный Севастополь" В. Мурадели, "Марш нахимовцев" В. Соловьёва-Седого, "Варяг" А. Турищева, вальс из фильма "Океан" А. Флярковского, Марш морской пехоты в исполнении оркестра ВМФ СССР, "Танец советских матросов" из балета "Красный мак" Р. Глиэра, марш "Кронштадт" Г. Веттжа, "Вечер на рейде" В. Соловьёва-Седого, Гвардейский марш ВМФ Н. Иванова-Радкевича, а также вальс "Балтика" В. Панченко в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра.

В рамках парада ВМФ 31 июля по Неве пройдёт катер с женским экипажем

В рамках парада ВМФ 31 июля по Неве пройдёт катер с женским экипажем

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, 31 июля по Неве пройдёт 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.

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ТАСС / Демьянчук Александр

Анатолий Симоненко

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