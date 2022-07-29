ВСУ применили "Ураганы" с кассетными боеприпасами при обстреле Донецка

Военные эксперты установили, что украинские военные при обстреле Ленинского района Донецка этим утром применили реактивные системы залпового огня "Ураган" с кассетными снарядами. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Кроме того, специалисты уточнили направление ведения огня.







"Вооружённые формирования Украины вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Константиновка, применив две РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К", — говорится в сообщении СЦКК в "Телеграме".