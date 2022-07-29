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Регион
Опубликовано 29 июля 2022, 14:50

ВСУ применили "Ураганы" с кассетными боеприпасами при обстреле Донецка

Военные эксперты установили, что украинские военные при обстреле Ленинского района Донецка этим утром применили реактивные системы залпового огня "Ураган" с кассетными снарядами. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Кроме того, специалисты уточнили направление ведения огня.

  • Фото © СЦКК
    Фото © СЦКК
  • Фото © СЦКК
    Фото © СЦКК
  • Фото © СЦКК
    Фото © СЦКК

Фото © СЦКК

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"Вооружённые формирования Украины вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Константиновка, применив две РСЗО БМ-27 "Ураган" с кассетной боевой частью 9М27К", — говорится в сообщении СЦКК в "Телеграме".

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Напомним, что накануне ВСУ выпустили по Донецку запрещённые мины "Лепесток". Под ударом оказались Киевский и Куйбышевский районы города. Сотрудники скорой помощи при выезде по адресу обнаружили множество этих боеприпасов — они были сброшены при обстреле украинскими средствами РСЗО.

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СЦКК

Алексей Берковиц
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