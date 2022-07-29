Пламя высотой 10 метров охватило часть газопровода на Урале

В Челябинской области вспыхнул участок газопровода, высота горения достигала десяти метров. Лайф получил кадры с места происшествия, на которых видно, что пожар не угрожает населённым пунктам.

Под Челябинском загорелся газопровод. Кадры с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

"Поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода высокого давления d-1000 мм с последующим факельным горением (высота 10 метров) в полутора километрах восточнее от посёлка Цвиллинга Чесменского района", — уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас огонь потушен, повреждённая часть трубопровода перекрыта, пострадавших нет, добавили в ведомстве. Газ продолжает подаваться по другим веткам магистрали, так как загоревшийся участок был вспомогательным. Причина происшествия не сообщается.