Пламя высотой 10 метров охватило часть газопровода на Урале
На газопроводе в Челябинской области вспыхнул пожар
В Челябинской области вспыхнул участок газопровода, высота горения достигала десяти метров. Лайф получил кадры с места происшествия, на которых видно, что пожар не угрожает населённым пунктам.
"Поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода высокого давления d-1000 мм с последующим факельным горением (высота 10 метров) в полутора километрах восточнее от посёлка Цвиллинга Чесменского района", — уточнили в ГУ МЧС России по региону.
Сейчас огонь потушен, повреждённая часть трубопровода перекрыта, пострадавших нет, добавили в ведомстве. Газ продолжает подаваться по другим веткам магистрали, так как загоревшийся участок был вспомогательным. Причина происшествия не сообщается.
Ранее Лайф писал, что в результате пожара в одноэтажном бревенчатом доме в селе Колбинка Томской области погибло семь человек, в том числе пятеро детей. Площадь возгорания составила 168 квадратных метров.
Новости
Невролог назвал основную ошибку при попытке облегчить боль в спине
сегодня в 14:39
"Бывало, экипаж терял сознание": Эксперт объяснил Лайфу, что за индикатор сработал на рейсе Грозный – Москва
сегодня в 14:38
"Все в тяжёлом состоянии": Хирург донецкой больницы рассказал о травмах раненных при обстреле ВСУ азовцев
сегодня в 14:37
LIFE