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29 июля, 14:47

Пламя высотой 10 метров охватило часть газопровода на Урале

На газопроводе в Челябинской области вспыхнул пожар

В Челябинской области вспыхнул участок газопровода, высота горения достигала десяти метров. Лайф получил кадры с места происшествия, на которых видно, что пожар не угрожает населённым пунктам.

Под Челябинском загорелся газопровод. Кадры с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

"Поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода высокого давления d-1000 мм с последующим факельным горением (высота 10 метров) в полутора километрах восточнее от посёлка Цвиллинга Чесменского района", уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Сейчас огонь потушен, повреждённая часть трубопровода перекрыта, пострадавших нет, добавили в ведомстве. Газ продолжает подаваться по другим веткам магистрали, так как загоревшийся участок был вспомогательным. Причина происшествия не сообщается.

Пожар площадью пять тысяч квадратов на предприятии в Петербурге локализовали

Пожар площадью пять тысяч квадратов на предприятии в Петербурге локализовали

Ранее Лайф писал, что в результате пожара в одноэтажном бревенчатом доме в селе Колбинка Томской области погибло семь человек, в том числе пятеро детей. Площадь возгорания составила 168 квадратных метров.

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LIFE

Татьяна Миссуми

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