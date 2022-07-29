"Все в тяжёлом состоянии": Хирург донецкой больницы рассказал о травмах раненных при обстреле ВСУ азовцев

Украинские военнопленные и боевики "Азова", раненные после атаки на изолятор в Еленовке со стороны ВСУ, поступают в 16-ю городскую больницу города Донецка. Как рассказал Лайфу старший дежурный хирург медучреждения Михаил Юренко, всем им была оказана соответствующая медицинская помощь.

Старший дежурный хирург 16-й городской больницы города Донецка Михаил Юренко. Видео © LIFE

По его словам, на данный момент в больницу поступило семь пленных солдат ВСУ, все — в тяжёлом состоянии. Пострадавшим донецкие медики оказали всю необходимую помощь. На данный момент они находятся в реанимационном отделении.

"В основном это комбинированные раны с ранениями в брюшную полость и повреждениями внутренних органов — кишечника, селезёнки, забрюшинного пространства и почек", — сообщил хирург.