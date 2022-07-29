"Все в тяжёлом состоянии": Хирург донецкой больницы рассказал о травмах раненных при обстреле ВСУ азовцев
В больнице Донецка рассказали о лечении азовцев, попавших под обстрел ВСУ в Еленовке
Украинские военнопленные и боевики "Азова", раненные после атаки на изолятор в Еленовке со стороны ВСУ, поступают в 16-ю городскую больницу города Донецка. Как рассказал Лайфу старший дежурный хирург медучреждения Михаил Юренко, всем им была оказана соответствующая медицинская помощь.
Старший дежурный хирург 16-й городской больницы города Донецка Михаил Юренко. Видео © LIFE
По его словам, на данный момент в больницу поступило семь пленных солдат ВСУ, все — в тяжёлом состоянии. Пострадавшим донецкие медики оказали всю необходимую помощь. На данный момент они находятся в реанимационном отделении.
"В основном это комбинированные раны с ранениями в брюшную полость и повреждениями внутренних органов — кишечника, селезёнки, забрюшинного пространства и почек", — сообщил хирург.
Никто из специалистов городской больницы, узнав о прибытии раненых украинских солдат, не отказался от их лечения. Как подчеркнул Юренко, врачи учреждения готовы помогать всем пациентам, которым необходима помощь медиков.
Напомним, сегодня Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.
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