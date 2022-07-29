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29 июля, 14:37

"Все в тяжёлом состоянии": Хирург донецкой больницы рассказал о травмах раненных при обстреле ВСУ азовцев

В больнице Донецка рассказали о лечении азовцев, попавших под обстрел ВСУ в Еленовке

Украинские военнопленные и боевики "Азова", раненные после атаки на изолятор в Еленовке со стороны ВСУ, поступают в 16-ю городскую больницу города Донецка. Как рассказал Лайфу старший дежурный хирург медучреждения Михаил Юренко, всем им была оказана соответствующая медицинская помощь.

Старший дежурный хирург 16-й городской больницы города Донецка Михаил Юренко. Видео © LIFE

По его словам, на данный момент в больницу поступило семь пленных солдат ВСУ, все — в тяжёлом состоянии. Пострадавшим донецкие медики оказали всю необходимую помощь. На данный момент они находятся в реанимационном отделении.

"В основном это комбинированные раны с ранениями в брюшную полость и повреждениями внутренних органов — кишечника, селезёнки, забрюшинного пространства и почек", — сообщил хирург.

Никто из специалистов городской больницы, узнав о прибытии раненых украинских солдат, не отказался от их лечения. Как подчеркнул Юренко, врачи учреждения готовы помогать всем пациентам, которым необходима помощь медиков.

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Напомним, сегодня Минобороны России официально подтвердило, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших пленных, в том числе боевиков "Азова", в обстрелянном ВСУ изоляторе ДНР увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.

Обложка ©

LIFE

Антон Старков

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