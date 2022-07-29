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29 июля, 13:54

Политолог сравнил удар ВСУ по изолятору с аутодафе в Одессе восемь лет назад

Политолог Данилин заявил об "огненном закате Украины" после удара ВСУ по изолятору с пленными

Удар ВСУ ракетами HIMARS по изолятору с украинскими военнопленными поражает не глупой и бессмысленной жестокостью, а предопределённостью, считает политолог Павел Данилин. По его мнению, убийство собратьев "сворой" украинского президента Владимира Зеленского началось ещё восемь лет назад в Одессе, когда радикалы сожгли несогласных в Доме профсоюзов.

"Уничтожение своих же братьев-нацистов озверевшей сворой Зеленского — это фатум. Начавшись одесским аутодафе, где нацисты сожгли под весёлые крики более 50 украинцев, посмевших усомниться в единственно верном пути Украины к смерти, триумф воли бандеровцев и прочей нацистской мрази закономерно начал свой закат с организованного ими же аутодафе для своих же, оказавшихся в плену, в силу этого уже беспомощных свидетелей украинского рейха", — написал Данилин в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что "огненный закат Украины" начался с публичного сожжения простых украинцев, а завершается "подлым ночным уничтожением" сдавшихся в плен бойцов ВСУ и нацбатальона "Азов".

На обед — помои, на ужин — пытки: Как на Украине издевались над выжившими в Доме профсоюзов в Одессе

На обед — помои, на ужин — пытки: Как на Украине издевались над выжившими в Доме профсоюзов в Одессе

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы сожгли людей в Доме профсоюзов. Большинство убитых были сторонниками пророссийского движения "Куликово поле", укрывшимися от украинских боевиков, которые незадолго до этого устроили бойню на Греческой площади. По официальным данным, в ходе столкновений погибло 48 человек. В конце января этого года сообщалось, что ЕСПЧ начал рассмотрение иска касательно действий власти Украины в ходе и после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ

Лайф публикует фото и видео из изолятора для пленных украинцев, убитых ударом ВСУ

Ранее Лайф писал, что в Минобороны России сообщили, что ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержатся пленные украинские военные. По последним данным, число погибших увеличилось до 53 человек. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ обстреляли изолятор с пленными азовцами, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов.

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LIFE

Александра Васильева

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