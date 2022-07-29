Политолог сравнил удар ВСУ по изолятору с аутодафе в Одессе восемь лет назад

Удар ВСУ ракетами HIMARS по изолятору с украинскими военнопленными поражает не глупой и бессмысленной жестокостью, а предопределённостью, считает политолог Павел Данилин. По его мнению, убийство собратьев "сворой" украинского президента Владимира Зеленского началось ещё восемь лет назад в Одессе, когда радикалы сожгли несогласных в Доме профсоюзов.

"Уничтожение своих же братьев-нацистов озверевшей сворой Зеленского — это фатум. Начавшись одесским аутодафе, где нацисты сожгли под весёлые крики более 50 украинцев, посмевших усомниться в единственно верном пути Украины к смерти, триумф воли бандеровцев и прочей нацистской мрази закономерно начал свой закат с организованного ими же аутодафе для своих же, оказавшихся в плену, в силу этого уже беспомощных свидетелей украинского рейха", — написал Данилин в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что "огненный закат Украины" начался с публичного сожжения простых украинцев, а завершается "подлым ночным уничтожением" сдавшихся в плен бойцов ВСУ и нацбатальона "Азов".