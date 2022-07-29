Россиян предупредили о скрытом вреде безалкогольного пива

Злоупотребление безалкогольным пивом может привести к увеличению веса, а у сильного пола — к подавлению мужских гормонов. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"В любом случае этот напиток содержит в себе достаточно большую калорийность. При длительном употреблении он будет вызывать увеличение веса, потому что этот напиток, так же как и алкогольный, содержит достаточно большое количество углеводов, которые достаточно быстро усваиваются", — объяснил он.

По утверждению врача, не следует вестись на рекламу о безобидности напитка из-за отсутствия в нём алкоголя. Однако Арзамасцев уточнил, что негативные последствия возникнут при длительном употреблении безалкогольного пива и в непомерных количествах.