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29 июля, 13:39

На Украине выявили факты торговли людьми, в числе которых трое детей

За последние пять месяцев украинские полицейские выявили 12 случаев торговли людьми, три из которых связаны с детьми. Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

"Полиция выявила 12 фактов торговли людьми — уголовного преступления, предусмотренного статьёй 149 Уголовного кодекса Украины, три из которых связаны с торговлей детьми", — сообщила она.

Также там добавили, что несколько месяцев назад на базе Европола начала работать организация Ukrainian Task Force. Основной её целью является защита беженцев.

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Ранее в ЛНР заявили, что Украина массово "списывает" раненых солдат на стол чёрных трансплантологов. По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, большая часть такой работы ведётся в Артёмовске и Краматорске. Там размещают пациентов — будущих "доноров" — и готовят к изъятию органов. Речь идёт о 20–30 раненых солдатах в день.

Обложка ©

Christopher Furlong / Getty Images

Оксана Попова
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