На Украине выявили факты торговли людьми, в числе которых трое детей

За последние пять месяцев украинские полицейские выявили 12 случаев торговли людьми, три из которых связаны с детьми. Об этом рассказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

"Полиция выявила 12 фактов торговли людьми — уголовного преступления, предусмотренного статьёй 149 Уголовного кодекса Украины, три из которых связаны с торговлей детьми", — сообщила она.

Также там добавили, что несколько месяцев назад на базе Европола начала работать организация Ukrainian Task Force. Основной её целью является защита беженцев.