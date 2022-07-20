На Украине действуют чёрные трансплантологи, к которым отправляют до 30 раненых в день, причём большая часть из них — пострадавшие солдаты ВСУ. Об этом сообщил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Он отметил, что большая часть такой работы ведётся в Артёмовске и Краматорске. Там размещают пациентов — будущих "доноров" — и готовят к изъятию органов.

"На западе Украины в частных клиниках организованы мероприятия по пересадке органов, для тех, кто боится ехать на Украину, организованы мероприятия на территории Польши. Это происходит колоссальными темпами. Приблизительно, мне сказали, в день по 20–30 человек отправляют именно для трансплантологии", — сообщил Марочко.

О работе чёрных трансплантологов на подконтрольных Киеву территориях стало известно после того, как была разоблачена работа сети биолабораторий, действующих в первую очередь в интересах США. Среди трансплантологов есть и иностранные специалисты, которые отправляют человеческие органы на Запад, где цена на них возрастает многократно.